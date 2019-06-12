Звездный стиль

Девушка в красном: Джанабаева предстала в образе роковой красотки

40-летняя певица затмила остальных членов жюри музыкального шоу «Во весь голос» на телеканале RU.TV.

Девушка в красном: Джанабаева предстала в образе роковой красотки
Альбина Джанабаева / Global Look Press

Альбина Джанабаева — не только успешная и востребованная певица, счастливая жена и мать, а также большая модница. Ее наряды всегда активно обсуждают не только поклонники, но и модные критики.

В этот раз 40-летняя Джанабаева продемонстрировала подписчикам в соцсети Instagram роскошное платье, в котором она пришла на музыкальное шоу «Во весь голос» на телеканале RU.TV.

Отметим, что артистка выступает на детском конкурсе в качестве одного из членов жюри.

Для телевизионной съемки Альбина выбрала образ роковой красотки — она надела красное платье, дополнив его блестящей обувью. Особым акцентом стала яркая помада бордового цвета. Остальные члены жюри в этот день решили одеться менее броско — Лина Арифулина и Михаил Богомолов пришли на шоу в черной одежде.

Большинство поклонников также оценили яркий образ Альбины Джанабаевой и поспешили написать ей множество комплиментов.

«Очень красивая Вы», «Вы великолепны», «Наша Альбина лучше всех, несмотря ни на что», «И полюбуйтесь красоткой Альбиной. В красном прям огонь», — отметили фанаты в комментариях.

Напомним, недавно Джанабаева решила закрыть комментарии в Instagram под фото, на которых она запечатлена с супругом Валерием Меладзе, после массы гневных сообщений.

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InstagramАльбина Джанабаеважюрикрасное платьеновые фото Джанабаевой
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Девушка в красном: Джанабаева предстала в образе роковой красотки
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