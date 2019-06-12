Звездный стиль

Летний тренд: Лопырева отдала предпочтение купальнику в горошек

Еще Эвелина Хромченко убеждала модниц в том, что в сезоне весна/лето - 2019 гороховый принт будет на пике популярности.

Летний тренд: Лопырева отдала предпочтение купальнику в горошек
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Виктория Лопырева прилетела на Ибицу. В мае модель была с визитом в Москве, а в первых числах июня совершила поездку во Францию. Примечательно, что до этого возлюбленной бизнесмена Игоря Булатова пришлось пропустить Каннский кинофестиваль. Девушка просто не смогла оставить сына Марка Лео на попечение нянечек, а брать малыша с собой в поездку новоиспеченная мамочка не захотела, пожаловавшись на хлопотные сборы.

Несколькими часами ранее возлюбленная Игоря Булатова разметила в Stories свежий кадр, попозировав на террасе. Последовав совету соведущей Александра Васильева на программе «Модный приговор» — Эвелины Хромченко, модель отдала предпочтение модному в сезоне весна/лето — 2019 гороховому принту. Лопырева примерила закрытый белый купальник с крупным черным горошком и пояском на талии в виде ленты, повязанной бантом.

Виктория Лопырева
Виктория Лопырева примерила купальник в горох (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

Соведущая Александра Васильева утверждала, что горох хоть и считается базовым стандартным принтом в весенне-летном сезоне, окажется на пике популярности.

Эвелина Хромченко также подметила, что гороховый принт всегда прекрасно подходит для первого свидания. За счет того, что смотрится освежающе, очаровательно и обманчиво просто, полагает телеведущая.

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Летний тренд: Лопырева отдала предпочтение купальнику в горошек
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