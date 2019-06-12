Звездный стиль

Городской стиль: Ходченкова прогулялась в платье-бюстье от Сергеенко

Также актриса поделилась снимком с церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Городской стиль: Ходченкова прогулялась в платье-бюстье от Сергеенко
Светлана Ходченкова (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Светлана Ходченкова опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото. В кадре актриса из фильма Станислава Говорухина «Благословите женщину» предстала в черном платье-бюстье с пышной юбкой. При выборе наряда знаменитость отдала предпочтение вечернему платью от Ульяны Сергеенко. В кадре Светлана запечатлена с букетом алых роз.

К слову, ранее Ходченкова делилась фото с церемонии открытия сочинского фестиваля «Кинотавр». На красной ковровой дорожке знаменитость позировала в гордом одиночестве, тогда как телеведущая Ксения Собчак появилась на публике в компании шоумена Игоря Верника. Для выхода в свет актриса выбрала брючный наряд, примерив топ и босоножки на шпильке.

Среди приглашенных гостей также были замечены Агата Муцениеце с мужем Павлом Прилучным, Анастасия Макеева, Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика, Надежда Михалкова, Екатерина Шпица, Татьяна Лютаева с дочерью Агнией Дитковските.

На красной дорожке режиссер Валерия Гай Германика позировала в черном облегающем платье, не скрывая округлившегося животика. Знаменитость ждет появления третьего ребенка, у нее двое дочерей: Октавия и Северина. А вот Агата Муцениеце заявила, что не готова заводить еще одного малыша. Хотя, по словам актрисы, Павел уговаривает ее родить третьего ребенка. У пары уже есть 6-летний сын Тимофей и 3-летняя дочка Мия.

Вам может быть интересно:

Фотосъемка у бассейна: Нюша отметилась в платье-рубашке Пригожин обратил внимание на новое фото Алсу Юдашкина оценила снимок 44-летней Рудковской в сарафане

Тэги:

"Кинотавр" 2019"Кинотавр" в СочиСветлана Ходченкова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Городской стиль: Ходченкова прогулялась в платье-бюстье от Сергеенко
Интересно?
Поделись с друзьями: