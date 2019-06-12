Городской стиль: Ходченкова прогулялась в платье-бюстье от Сергеенко

36-летняя Светлана Ходченкова опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото. В кадре актриса из фильма Станислава Говорухина «Благословите женщину» предстала в черном платье-бюстье с пышной юбкой. При выборе наряда знаменитость отдала предпочтение вечернему платью от Ульяны Сергеенко. В кадре Светлана запечатлена с букетом алых роз.

К слову, ранее Ходченкова делилась фото с церемонии открытия сочинского фестиваля «Кинотавр». На красной ковровой дорожке знаменитость позировала в гордом одиночестве, тогда как телеведущая Ксения Собчак появилась на публике в компании шоумена Игоря Верника. Для выхода в свет актриса выбрала брючный наряд, примерив топ и босоножки на шпильке.

больше по теме Ходченкова на «Кинотавре» отдала предпочтение брючному наряду На красной дорожке сочинского фестиваля Светлана позировала в гордом одиночестве.

Среди приглашенных гостей также были замечены Агата Муцениеце с мужем Павлом Прилучным, Анастасия Макеева, Екатерина Вилкова, Валерия Гай Германика, Надежда Михалкова, Екатерина Шпица, Татьяна Лютаева с дочерью Агнией Дитковските.

На красной дорожке режиссер Валерия Гай Германика позировала в черном облегающем платье, не скрывая округлившегося животика. Знаменитость ждет появления третьего ребенка, у нее двое дочерей: Октавия и Северина. А вот Агата Муцениеце заявила, что не готова заводить еще одного малыша. Хотя, по словам актрисы, Павел уговаривает ее родить третьего ребенка. У пары уже есть 6-летний сын Тимофей и 3-летняя дочка Мия.