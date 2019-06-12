Звездный стиль

Фотосъемка у бассейна: Нюша отметилась в платье-рубашке

Певица успевает находить время и на маленькую дочь, и на реализацию собственных планов.

Фотосъемка у бассейна: Нюша отметилась в платье-рубашке
(Фото: Globallookpress.com)

28-летняя Нюша приняла участие в новой летней фотосессии. Площадкой для съемки знаменитость выбрала прилегающую к бассейну зону. При этом артистка подметила, что из-за московской жары она вполне могла бы позировать в воде.

«У нас в Москве +28. В такую погоду хочется, чтобы съемка была не у бассейна, а в нем!! Напишите, откуда вы и какая у вас погода?!» — обратилась к подписчикам Нюша.

В кадре знаменитость позирует в платье-рубашке бело-розового оттенка с пышными рукавами. Локоны Нюша собрала в пучок, добавив к образу солнезащитные очки. А вот от обуви исполнительница отказалась и позировала у бассейна босиком.

Напомним, что Нюша вместе с супругом Игорем Сивовым воспитывает семимесячную дочку. Певица рожала в Майами. Как и модель Виктория Лопырева, исполнительница отказалась от искусственного прикорма и сама вскармливала малышку. А возлюбленная Игоря Булатова в феврале родила сына Марка Лео.

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Фотосъемка у бассейна: Нюша отметилась в платье-рубашке
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