Фотосъемка у бассейна: Нюша отметилась в платье-рубашке

Певица успевает находить время и на маленькую дочь, и на реализацию собственных планов.

28-летняя Нюша приняла участие в новой летней фотосессии. Площадкой для съемки знаменитость выбрала прилегающую к бассейну зону. При этом артистка подметила, что из-за московской жары она вполне могла бы позировать в воде.

«У нас в Москве +28. В такую погоду хочется, чтобы съемка была не у бассейна, а в нем!! Напишите, откуда вы и какая у вас погода?!» — обратилась к подписчикам Нюша.

больше по теме Пригожин обратил внимание на новое фото Алсу Певица обновила ленту своей страницы в Instagram свежим кадром, что не осталось незамеченным мужем Валерии.

В кадре знаменитость позирует в платье-рубашке бело-розового оттенка с пышными рукавами. Локоны Нюша собрала в пучок, добавив к образу солнезащитные очки. А вот от обуви исполнительница отказалась и позировала у бассейна босиком.

Напомним, что Нюша вместе с супругом Игорем Сивовым воспитывает семимесячную дочку. Певица рожала в Майами. Как и модель Виктория Лопырева, исполнительница отказалась от искусственного прикорма и сама вскармливала малышку. А возлюбленная Игоря Булатова в феврале родила сына Марка Лео.