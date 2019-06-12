Звездный стиль

Виктория Боня примерила джинсы из собственной коллекции

Экс-участница «Дома-2» не скрывает, что и сама может обеспечить себе безбедное существование.

Виктория Боня примерила джинсы из собственной коллекции
Виктория Боня (Фото: Instagram.com\victoriabonya)

39-летняя Виктория Боня не скрывает: ей нравится занимается дизайном одежды. На личной страничке в Instagram она опубликовала свежий кадр, представ перед объективами фотокамер в джинсах собственного бренда. Экс-участница «Дома-2» выбрала так называемый искусственно состаренный деним. О моде на эту ткань в сезоне весна/лето — 2019 говорила еще Эвелина Хромченко. Также соведущая Александра Васильева на программе «Модный приговор» утверждала, что в тренде будут узкие и прямые джинсы. Именно этому фасону отдала предпочтение экс-возлюбленная Алекса Смерфита.

«Мои вещи очень женственные, не вульгарные, красивые, подчеркивающие изгибы, позволяющие каждой девушке чувствовать себя собой… Сегодня я очень хорошо зарабатываю, чувствую себя комфортно, ни от кого не завишу», — приводит woman.ru слова Виктории Бони.

Напомним, что у нее есть дочь Анджелина Летиция от ирландского миллионера Алекса Смерфита. С отцом девочки Виктория Боня уже успела расстаться. Однако об экс-возлюбленном она всегда отзывается исключительно в положительном ключе. По словам модели, она желает ему счастья, которое он сможет обрести с достойной спутницей жизни.

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Виктория Боня примерила джинсы из собственной коллекции
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