40-летняя Ани Лорак появилась на публике в мини-шортах

Украинская исполнительница, наставница проекта «Голос» на Первом канале Ани Лорак появилась на публике в джинсовых мини-шортах и черном топе. 40-летняя певица не видит смысла скрывать стройную фигуру под бесформенными нарядами. Экс-супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу решила продемонстрировать плоды многочасовых тренировок в спортзале.

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Артистка старается тщательно следить за своим рационом. Свежий кадр она разместила в Stories.

К слову, в одном из недавних интервью экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева заявила, что чувствует себя неловко, выступая на сцене в очень коротких юбках и платьях. При этом супруга музыкального продюсера Константина Меладзе призналась, что вполне органично ощущает себя перед объективами фотокамер, когда ей приходится позировать для мужских журналов в более откровенных нарядах.

Напомним, что 9 июня дочка Ани Лорак София отпраздновала день рождения. Малышке исполнилось восемь лет. Украинская исполнительница организовала для наследницы вечеринку в морском стиле. Певица разошлась с отцом девочки и старается не комментировать личную жизнь.