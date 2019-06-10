Не как Бузова: дочь Ренаты Литвиновой выбирает Balenciaga

Сейчас у многих студентов по всему миру горячая пора: молодые люди сдают всевозможные тесты и экзамены. Не стала исключением и 18-летняя дочь Ренаты Литвиновой, Ульяна, которая живет и учится в Лондоне.

Однако в перерывах между экзаменами девушка думает вовсе не об учебе, а о дизайнерских платьях. Так, на своей странице в Instagram Рената Литвинова опубликовала фото своей дочери Ульяны, которая позирует в роскошном желтом платье от бренда Balenciaga, горячо любимого не только ей, но и ее мамой.

«Как должен выглядеть человек между экзаменами?)», — подписала снимок 52-летняя Рената Литвинова.

Большинство поклонников оценили образ 18-летней дочери российской актрисы и ее чувство стиля.

«Ни пуха, ни пера! Прекрасная дочка», фигура-шик, всех затмит)», «Что за богиня?», «Ярко, «Шик, «Красотка!!! Пусть все получится!!!», — отметили подписчики в комментариях.

Ульяна и Рената — известные поклонницы бренда Balenciaga. Они даже вместе посещали показ этого модного дома в Париже. А вот Ольге Бузовой не так везет с этим брендом. Совсем недавно разгорелся скандал после того, как грузинский дизайнер Демна Гвасалия якобы намекнул, что не хотел бы, чтобы 33-летняя телеведущая носила вещи его бренда. Тогда Бузова попросила его вернуть ей деньги за купленную одежду.