Принцесса Шарлотта дважды меняла прическу на знаменном марше

Принцесса Шарлотта и ее братья — принц Джордж и принц Луи в минувшую субботу, 8 мая, приняли участие в знаменном марше, в честь официального дня рождения королевы. На балконе дочь Кейт Миддлтон появилась в очаровательном бело-синем наряде с цветочным принтом.

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Платье малышки прекрасно гармонировало с нарядами ее братьев в бело-голубой гамме. Однако только внимательные поклонники заметили, что Шарлотта в этот день дважды меняла прическу.

Сначала четырехлетняя модница была замечена, когда выглядывала из окна Букингемского дворца наряду с Джорджем и Луи. На голове у нее красовался бант василькового цвета.

Однако на балконе, куда вышли и остальные члены королевской семьи, Шарлотта появилась уже без этого аксессуара. Ее волосы были заколоты наверх и свободно падали по плечам.

Судя по всему ее мать в восторге от шевелюры своей наследницы: Кейт время от времени перебирала ее золотистые локоны.

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что Джорджа для появления на знаменном параде одели в рубашку любимой марки Кейт — Amaia Kids, а Луи достался костюмчик, который носили его отец принц Уильям и дядя принц Гарри.

Что касается герцогини Кембриджской, то она появилась в эффектном платье от кутюрье Александра Маккуина и шляпке, созданной Филиппом Трейси.