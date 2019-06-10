Снимок на память: Меньшова сфотографировалась перед сменой образа

Актриса поделилась в Instagram портретным фото, которое было сделано еще до того, как знаменитость решилась поэкспериментировать с прической.

49-летняя Юлия Меньшова приняла участие в новой фотосессии. На личной страничке в Instagram она разместила свежий портретный снимок, на котором она запечатлена еще до похода к парикмахеру. Несколькими днями ранее телеведущая решила поэкспериментировать с прической, сделав короткую стрижку. Однако перед этим актриса устроила себе фотосессию.

«Что надо сделать перед тем, как проститься с волосами?! Роскошную фотосессию… Чтобы было что вспомнить!» — отметила Меньшова.

К слову, новую прическу актрисы оценила и Алика Смехова. Она оставила комментарий под снимком Юлии на ее страничке в микроблоге.

На эксперименты с внешностью решилась и супруга Артура Смольянинова — актриса Дарья Мельникова. Девушка и вовсе побрила голову наголо, избавившись от белокурых локонов. У пары подрастает двое сыновей. Пока Даша сидит в декретном отпуске и справляется с малышами без помощи опытных нянь. Заботиться о детях ей помогают бабушки.