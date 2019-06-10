44-летняя Рудковская попозировала у авто в приталенном платье

Супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко – 44-летняя Яна Рудковская – приняла участие в импровизированной фотосессии. Музыкальный продюсер снялась на фоне авто, примерив приталенное светло-желтое мини-платье и розовые туфли-лодочки на шпильке. Снимок знаменитости за пять часов набрал порядка 26 тысяч отметок «Нравится». Фото Яны Рудковской оценил и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он поставил «Лайк» под снимком возлюбленной спортсмена.

Ранее на презентации ювелирных украшений Рудковская появилась в костюме-пижаме. Однако вместо брюк Яна выбрала шорты. Бизнесвумен не скрывает: она часто сталкивается с негативными откликами в свой адрес и уже привыкла к необоснованной критике. Так, по словам знаменитости, она стала все чаще видеть в комментариях мнение о том, что ее муж и 6-летний сын Саша работают на износ, только для того, чтобы она могла позволить себе покупать дизайнерские вещи.

Рудковская заверила поклонников, что и сама неплохо зарабатывает, поэтому в том случае, если ее близкие откажутся от всех проектов, бедствовать им не придется.