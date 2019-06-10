Хромченко объяснила, кому можно носить белые джинсы

В программе «Модный приговор» на Первом канале обсуждали очередной тренд лета. Ведущий шоу Александр Васильев заявил, что белые джинсы — хит этого сезона и пригласил на подиум трех манекенщиц, демонстрирующих основные модели брюк.
После дефиле Эвелина Хромченко отметила, что белые джинсы — это классика парижанки.
«Обычно такие джинсы носятся с очень кэжуал одеждой, очень повседневным образом, в основном с синим свитером или с черным жакетом, с черной водолазкой. Это связано с тем, что парижанки в большинстве своем узкобедрые, очень легкие, и поэтому белые джинсы для них это вроде белого воротника на черном платье для нас», — объяснила модный эксперт.
Она добавила, что белые джинсы являются хорошей альтернативой излюбленным российскими женщинами льняным белым укороченным штанам.
«Уважаемые дамы, перестаньте носить эти подштанники солдатские, думая, что носите брюки-капри. Это вообще никак не называется и ваш аргумент «тело дышит» не работает. Если вам хочется укороченные белые брюки, то вот они», — категорично заявила Эвелина.
Затем она обратила внимание, что белые вещи все же полнят, а значит необходимо помнить о пропорциях.
«Перед нами манекенщицы, бедра которых по умолчанию не больше 90 см. Теперь давайте представим, что ваши бедра — 105 см, к примеру. Прекрасный женский размер. Подойдут ли вам облегающие белые джинсы, особенно если ваш рост, к примеру, 155 см? Нет. Поэтому такого типа джинсы могут быть в вашем гардеробе, но это будут джинсы не облегающие. Сегодня, например, очень актуальны брюки-бананы, и женщины невысокого роста легко могут обратить свой взор на них», — заключила она.