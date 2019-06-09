Звездный стиль

Похудевшая Михалкова блистала на «Кинотавре» в платье цвета шафрана

Актриса представит на фестивале картину «Давай разведемся».

Похудевшая Михалкова блистала на «Кинотавре» в платье цвета шафрана
Анна Михалкова / Global look Press

В Сочи открылся 30-й фестиваль «Кинотавр». Гостями церемонии открытия фестиваля стали многочисленные звезды, в частности, своим присутствием мероприятие почтила Анна Михалкова.

Похудевшая и помолодевшая актриса появилась на красной ковровой дорожке в приталенном длинном платье цвета шафрана с бантом на поясе.

Журналисты уже успели поинтересоваться у Михалковой, как ей удалось сбросить лишний вес. Актриса ответила, что дело не в диетах — она занялась спортом и изменила свой рацион. Ей пришлось это сделать по предписанию врачей — у Анны диагностировали гипертонию.

Что касается своего питания, то актриса признается, что не ест после 15 часов дня. Вечером она может позволить себе только стакан кефира или салат, пишет газета «Комсомольская Правда».

Отметим, что на «Кинотавре» Михалкова представит фильм «Давай разведемся» режиссера Анны Пармас.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Ксения Собчак пришла на красную ковровую дорожку «Кинотавра» за руку с актером Игорем Верником.

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Похудевшая Михалкова блистала на «Кинотавре» в платье цвета шафрана
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