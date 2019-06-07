Марго Робби снялась в нетипичной фотосессии для Vogue

28-летняя звезда фильма Квентина Тарантино «Однажды в Америке» Марго Робби стала героиней нового номера американского журнала Vogue. На обложке актриса появилась в привычном для себя образе — с небрежной укладкой и нюдовым макияжем.

Однако на страницах самого издания Робби поэкспериментировала и попробовала себя в образах сразу нескольких звезд Голливуда разных эпох. Среди предложенных актрисе героев — Грейс Келли, Дэвид Боуи и многие другие знаменитости разных времен.

Авторами фотосъемки стал знаменитый дуэт Inez & Vinoodh — Инес ван Ламсвеерд и Винуд Матадин. Для фотосессии стилисты выбрали для Марго Робби наряды из новых коллекций таких мировых брендов, как Versace, Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel, Celine, Burberry и Marc Jacobs.

больше по теме Кейт Мосс впервые снялась для рекламной кампании Armani Ради фотосъемки звезда 90-х сменила сразу несколько эффектных образов.

Кадры съемки уже появились на официальной странице актрисы в соцсети Instagram.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Марго Робби устроила фотосессию в белом купальнике на одном из пляжей Лазурного берега во Франции. Голливудская актриса приятно поразила поклонников подтянутой фигурой. Впрочем, нашлись те, кто указал на «изъяны» старлетки — широкую талию и не самые длинные ноги.