Звездный стиль

Марго Робби снялась в нетипичной фотосессии для Vogue

Попутно актриса продемонстрировала наряды из новых коллекций крупнейших домов моды.

Марго Робби снялась в нетипичной фотосессии для Vogue
Марго Робби / Global Look Press

28-летняя звезда фильма Квентина Тарантино «Однажды в Америке» Марго Робби стала героиней нового номера американского журнала Vogue. На обложке актриса появилась в привычном для себя образе — с небрежной укладкой и нюдовым макияжем.

Однако на страницах самого издания Робби поэкспериментировала и попробовала себя в образах сразу нескольких звезд Голливуда разных эпох. Среди предложенных актрисе героев —  Грейс Келли, Дэвид Боуи и многие другие знаменитости разных времен.

Авторами фотосъемки стал знаменитый дуэт Inez & Vinoodh — Инес ван Ламсвеерд и Винуд Матадин. Для фотосессии стилисты выбрали для Марго Робби наряды из новых коллекций таких мировых брендов, как Versace, Gucci, Dolce&Gabbana, Chanel, Celine, Burberry и Marc Jacobs.

Кадры съемки уже появились на официальной странице актрисы в соцсети Instagram.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Марго Робби устроила фотосессию в белом купальнике на одном из пляжей Лазурного берега во Франции. Голливудская актриса приятно поразила поклонников подтянутой фигурой. Впрочем, нашлись те, кто указал на «изъяны» старлетки — широкую талию и не самые длинные ноги.

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Марго Робби снялась в нетипичной фотосессии для Vogue
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