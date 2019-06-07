Брижит Макрон и Мелания Трамп пришли на мероприятие в монохромных нарядах

Американский президент Дональд Трамп вместе с супругой Меланией продолжает турне по Европе. Недавно супружеская чета гостила в Великобритании, где встречалась с представителями королевской семьи, а теперь они отправились во Францию.
Здесь Дональд и Мелания приняли участие в торжественной церемонии, приуроченной к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии.
На мероприятии у мемориала Кольвиль-Сюр-Мер также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит.
Стоит отметить, что для памятной церемонии первые леди США и Франции выбрали монохромные наряды. Мелания оделась во все черное, а Брижит предпочла образ в белом.
Фотографии Брижит Макрон и Мелании Трамп на мероприятии в Нормандии уже появились на их официальных страницах в Instagram, а также в фанатских аккаунтах.
Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что первая леди США затмила всех присутствующих на ужине с принцем Чарльзом в огненно-красном платье от Givenchy.