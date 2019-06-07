Звездный стиль

Собчак раскритиковали за неудачное платье для красной дорожки

Лера Кудрявцева и Ксения Собчак вновь стали ведущими премии канала МУЗ-ТВ.

Собчак раскритиковали за неудачное платье для красной дорожки
Ксения Собчак (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Ксения Собчак и 48-летняя Лера Кудрявцева в компании Максима Галкина и шоумена Александра Реввы стали ведущими музыкальной премии МУЗ-ТВ. На красной дорожке супруга хоккеиста Игоря Макарова позировала в облегающем алом платье в пол. А экс-супруга Максима Виторгана остановила выбор на платье нежно-розового цвета. Вечерний наряд Ксении облегал ее фигуру, как вторая кожа. И судя по складкам ткани в области живота, Собчак за прошедшую зиму набрала несколько лишних килограммов. Увы, платье подчеркнуло округлившиеся формы знаменитости. Чего нельзя сказать о наряде Леры Кудрявцевой. К такому выводу пришли пользователи Сети, следившие за церемонией.

Примечательно, что ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой утверждает, что никогда не могла бы отказаться от хлеба. Это мучное изделие супруга хоккеиста Игоря Макарова готова есть даже с макаронами. Рассуждая о стройной фигуре Леры Кудрявцевой, экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева подметила, что телеведущая позволяет себе есть пельмени. Кроме того, по вечерам знаменитость выпекает для домашних десерты и пироги. Об этом она сама рассказывала в Stories.

При этом Лера Кудрявцева утверждает, что поправилась за время отдыха в Майами. В Штаты телеведущая летала вместе с мужем Игорем Макаровым и девятимесячной дочкой Машей.

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Тэги:

Александр РевваКсения СобчакЛера КудрявцеваМаксим ГалкинПремия МУЗ ТВ 2019
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Собчак раскритиковали за неудачное платье для красной дорожки
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