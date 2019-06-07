Звездный стиль

Елена Захарова вышла в свет в платье с цветочной вышивкой

Поклонники по достоинству оценили женственный образ любимой актрисы.

Елена Захарова вышла в свет в платье с цветочной вышивкой
Елена Захарова / Global Look Press

Елена Захарова — настоящий образец женственности и элегантности в мире кино и театра. 43-летняя актриса продолжает радовать поклонников в соцсети Instagram своими утонченными образами.

Так, на очередное светское мероприятие Захарова пришла в нежном бежевом платье с цветочной вышивкой. Свой элегантный образ артистка дополнила белой сумочкой-клатчем и элегантными часами.

«Доброго всем дня! Как же красиво было на 15-летии компании @garda_decor_ru», — подписала кадры с мероприятия Захарова.

Поклонники пришли в настоящий восторг от наряда любимой актрисы и поспешили осыпать ее комплиментами.

«Красавица», «Очень красивое платье и Елена, конечно же, тоже», «Елена, на Вас очень красивое платье!», «Нет слов, как мила!!! Просто очарование!», «Девушка-нежность», «Платье восторг! Очень идёт! Девушка-весна», — отметили подписчики в комментариях.

Ранее Елена Захарова призналась своим подписчикам, что ее мечта сбылась и она смогла на один вечер почувствовать себя балериной в платье, напоминающем пачку.

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Елена Захарова вышла в свет в платье с цветочной вышивкой
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