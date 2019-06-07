Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже

Модный дом Yves Saint Laurent решил организовать показ своей новой коллекции весна/лето прямо на пляже Малибу в Калифорнии. Креативный директор бренда Энтони Ваккарелло позаботился о том, чтобы на мероприятии присутствовали самые топовые звезды Голливуда.

На шоу можно было заметить Киану Ривза (с недавних пор он еще и амбассадор бренда), знойную Сальму Хайек, супругу Джастина Бибера Хейли, Эмбер Херд, а также Майли Сайрус и ее мужа Лиама Хемсворта.

Большинство гостей мероприятия пришли в черном. Не стала исключением и звездная пара. Майли надела черные брюки с разрезами и необычный пиджак, при этом певица решила отказаться от каблуков. Ее супруг тоже пришел в черном, разбавив look пестрой рубашкой.

Фотографии звездной пары с показа модного дома уже появились на фанатских страничках в Instagram, посвященных Сайрус и Хемсворту.

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Что касается самих звездных супругов, то, судя по всему, у них все хорошо. Недавно певица призналась, что просто одержима чувствами к своему мужу.