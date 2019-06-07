Звездный стиль

Кейт Мосс впервые снялась для рекламной кампании Armani

Ради фотосъемки звезда 90-х сменила сразу несколько эффектных образов.

Кейт Мосс впервые снялась для рекламной кампании Armani
Кейт Мосс / Global Look Press

Звезда 90-х Кейт Мосс за свою карьеру вдохновила множество мировых домов моды и именитых дизайнеров, однако с итальянским Giorgio Armani супермодель работает впервые.

Как стало известно, 45-летняя звезда мировых подиумов дебютировала в рекламной кампании, посвященной коллекции бренда сезона осень-зима 2019/2020.

Снимки из атмосферной фотосессии, авторами которой выступил известный фотодуэт Мерт Алас и Маргус Пиггот, уже появились на официальной странице Armani в соцсети Instagram, а также на других аккаунтах, посвященных моде.

На фотографиях Кейт Мосс позирует в разных нарядах, в том числе в комбинезоне темно-синего цвета, вечернем платье с пайетками, а также в клетчатом костюме на голое тело.

Также для фотосъемки 45-летняя икона 90-х стала блондинкой с каре. Впрочем, скорее всего Мосс надела парик ради эффектного кадра.

Отметим, что Мерт Алас уже не первый раз работает с Кейт. Так, в апреле он опубликовал у себя в Instagram снимок из откровенной фотосессии с участием с супермодели.

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Кейт Мосс впервые снялась для рекламной кампании Armani
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