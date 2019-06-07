Звездный стиль

Владимир Пресняков оценил новую фотосессию невестки

Муж Натали Подольской не обошел стороной свежие снимки 22-летней Алены Красновой в Instagram.

Владимир Пресняков оценил новую фотосессию невестки
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова поделилась с верными почитателями понравившимися ей снимками из недавней фотосессии. Примечательно, что отец Никиты Преснякова оценил свежие кадры в Instagram невестки, обратив внимание на фото возлюбленной старшего сына. Муж певицы Натали Подольской — музыкант Владимир Пресняков-младший поставил «Лайк» под снимками модели, представшей в летнем образе с букетом в руках. Прическу и зону декольте Алены украшали лепестки живых цветов. Девушка примерила белую блузу, открыв плечики.

Ранее Алена Краснова побывала на детском празднике 5-летнего братика Никиты Преснякова — Артемия. На вечеринке также был замечен Владимир Пресняков-младший вместе с супругой Натальей Подольской, мама исполнителя Елена Преснякова. Приглашенных гостей развлекали аниматоры.

Модель Алена Краснова
Отец Никиты Преснякова не оставил без внимания свежие снимки возлюбленной сына (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

Напомним, что у Никиты также есть брат Дени Байсаров и 7-летняя сестренка Клавдия. Сам музыкант, как впрочем и его возлюбленная, не торопятся заводить потомство. Молодые люди не скрывают, что им доставляет удовольствие ощущать свободу, кроме того, они не могут отказать себе в желании увидеть мир, путешествовать и открывать новые горизонты.

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Владимир Пресняков оценил новую фотосессию невестки
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