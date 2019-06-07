Оригинальный рисунок: Высоцкая примерила сарафан с принтом из редисок

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала на личной страничке в Instagram свежие кадры, попозировав на фоне песчаного пляжа и водной глади. На отдыхе супруга режиссера Андрея Кончаловского примерила сарафан на бретельках с принтом из редисок. Белокурые локоны телеведущая собрала в хвост, добавив к образу серьги и объемные браслеты. На прогулку актриса захватила и джинсовую куртку.

Снимок Юлии Высоцкой за одиннадцать часов оценили порядка 26 тысяч человек, в том числе и модель Оксана Федорова. Она поставила «Лайк» под снимком телеведущей.

«Привет, редиски! Как говорил, мой учитель физики», — не без юмора отметила актриса.

Ранее телеведущая опубликовала в микроблоге свое фото с макияжем. Снимок оценил супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса Максим Галкин, оставив сердечко под селфи Юлии Высоцкой. Сама актриса утверждала, практически не пользуется косметикой вне сцены. Телеведущая не скрывает, что ее мужу нравятся «умытые лица», поэтому она придерживается естественности.