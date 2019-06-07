Звездный стиль

Эвелина Хромченко дала рекомендации по летним головным уборам

Эксперт по стилю сделала акцент на соломенных шляпках.

Эвелина Хромченко дала рекомендации по летним головным уборам
Эвелина Хромченко Скриншот: Первый канал

В программе «Модный приговор» на Первом канале сегодня обсуждали актуальные для лета головные уборы. Ведущий шоу, историк моды Александр Васильев напомнил, что соломенные шляпы пришли к нам из древности и не теряют актуальности по сей день.

После этого он пригласил на подиум троих манекенщиц в разных видах летних головных уборов.

Эвелина Хромченко прокомментировала каждую модель и дала несколько ценных рекомендаций.

Программа "Модный приговор"
Программа «Модный приговор» Скриншот: Первый канал

«Честно говоря нынешнее лето ничем не отличается от предыдущих, поэтому соломенные головные уборы — это верные спутники летнего отдыха. Я только вас заклинаю: пожалуйста, не покупайте соломенные сумки и соломенные шляпки в дорогих модных марках, даже если у вас полным-полно денег», — заявила Эвелина.

Хромченко объяснила, что на курортах, где преимущественно и носят подобные шляпы, они продаются значительно дешевле. Кроме этого, эксперт по стилю рассказала, какие тенденции в области соломенных головных уборов ожидаются этим летом.

Программа "Модный приговор"
Программа «Модный приговор» Скриншот: Первый канал

«Во-первых, это, конечно, стандартная шляпка-канотье. Скромные по размеру поля и довольно плотная тулья являются самым лучшим вариантом для того, чтобы, например, где-нибудь на теплоходе ее использовать, ибо ничто не улетает быстрее, чем шляпа, благодаря легким ветеркам», — отметила Хромченко.

Она добавила, что крупные шляпы лучше использовать во время пеших прогулок, там где ее легко поймать и посоветовала использовать атласные сутяжные ленты, благодаря которым шляпа останется на шее даже если ее сдует ветер.

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Александр Васильевмода и стильпограмма "Модный приговор"тренды летаЭвелина Хромченко
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Эвелина Хромченко дала рекомендации по летним головным уборам
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