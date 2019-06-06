Звездный стиль

Галкин оценил фото 45-летней Высоцкой с макияжем

Ранее актриса утверждала, что ее мужу - Андрею Кончаловскому нравятся «умытые лица».

Галкин оценил фото 45-летней Высоцкой с макияжем
Юлия Высоцкая и Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала на личной страничке в Instagram селфи с макияжем. Экс-ведущая программы «Жди меня» подчеркнула губы красной помадой. Меньше чем за сутки фото Юлии Высоцкой набрало порядка 23 тысяч отметок «Нравится». Свежий кадр телеведущей в микроблоге привлек внимание и супруга Аллы Борисовны — шоумена Максима Галкина. Он поставил «лайк» под фото актрисы, оценив ее образ с мейком.

В одном из интервью Юлия Высоцкая призналась, что ее мужу режиссеру Андрею Кончаловскому нравятся «умытые лица». После 16-ти лет она практически перестала пользоваться косметикой в повседневной жизни. Разумеется, актриса накладывает сценический грим во время работы. Однако вне съемочного процесса предпочитает естественность.

Юлия Высоцкая
Максим Галкин не оставил без внимания свежий снимок Юлии Высоцкой (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficial)

Напомним, что у Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского двое детей: дочка Мария и сын Петр. Шесть лет назад режиссер попал в крупное ДТП во Франции, тогда рядом с ним находилась их дочь. Маша получила серьезные травмы и медики приняли решение ввести девочку в состояние искусственной комы. Близкий друг Кончаловского — композитор Эдуард Артемьев рассказывал: супруги не теряют надежды, что их дочь вернется к нормальной жизни.

Вам может быть интересно:

Моложе и моложе: 54-летняя Повалий отметилась в кепке и узких джинсах «И без очков неплохо нарисовала»: Галкин оценил художественное дарование жены Могут себе позволить: Пугачева, Высоцкая, Шейк и другие показали лица без макияжа

Тэги:

Андрей Кончаловскийзвездный стильМаксим ГалкинЮлия Высоцкая
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Галкин оценил фото 45-летней Высоцкой с макияжем
Интересно?
Поделись с друзьями: