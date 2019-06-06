Галкин оценил фото 45-летней Высоцкой с макияжем

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала на личной страничке в Instagram селфи с макияжем. Экс-ведущая программы «Жди меня» подчеркнула губы красной помадой. Меньше чем за сутки фото Юлии Высоцкой набрало порядка 23 тысяч отметок «Нравится». Свежий кадр телеведущей в микроблоге привлек внимание и супруга Аллы Борисовны — шоумена Максима Галкина. Он поставил «лайк» под фото актрисы, оценив ее образ с мейком.

В одном из интервью Юлия Высоцкая призналась, что ее мужу режиссеру Андрею Кончаловскому нравятся «умытые лица». После 16-ти лет она практически перестала пользоваться косметикой в повседневной жизни. Разумеется, актриса накладывает сценический грим во время работы. Однако вне съемочного процесса предпочитает естественность.

Напомним, что у Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского двое детей: дочка Мария и сын Петр. Шесть лет назад режиссер попал в крупное ДТП во Франции, тогда рядом с ним находилась их дочь. Маша получила серьезные травмы и медики приняли решение ввести девочку в состояние искусственной комы. Близкий друг Кончаловского — композитор Эдуард Артемьев рассказывал: супруги не теряют надежды, что их дочь вернется к нормальной жизни.