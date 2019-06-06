«Красивые ноги»: Васильев оценил фигуру 32-летней Гагариной

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники оценил образ 32-летней Полины Гагариной. Певица не смогла пропустить вручение наград русской музыкальной премии RU.TV.

На публике супруга модного фотографа Дмитрия Исхакова появилась платье-бюстье и туфлях-лодочках. Соведущий Эвелины Хромченко одобрил наряд исполнительницы, обратив внимание на стройную фигуру мама двоих детей. У Полины есть сын Андрей от предыдущих отношений и дочка Мия от нынешнего супруга. Сама певица рассказывала, что сильно поправилась после первой беременности. И когда после родов увидела свое отражение в зеркале, решила взять себя в руки. Результат не заставил себя долго ждать. Сейчас Полина вполне довольна отметкой на весах.

«Мне нравится наряд Полины Гагариной в оттенках розовато-лилового. У певицы красивые ноги. Поэтому фасон платья с юбкой, короткой спереди, длинной сзади и по бокам, ей идет. Я считаю, что Полина сегодня выглядит как настоящая звезда, одевается эффектно, и это замечательно», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Ранее сама певица делилась впечатлениями от дачного отдыха. Полина отправилась в Подмосковье. По словам исполнительницы, она часами вскапывала грядки и пропалывала сорняки, — все ради идеального загара.