Звездный стиль

Летняя стрижка: Риз Уизерспун рассталась с длинными волосами

Актриса похвасталась новым непривычным образом.

Летняя стрижка: Риз Уизерспун рассталась с длинными волосами
Риз Уизерспун Фото: Globallookpress

42-летняя Риз Уизерспун не относится к знаменитостям, часто меняющим имидж. Уже много лет актриса остается верна одной прическе — длинным золотистым локонам, чуть ниже плеч. Однако на этот раз звезда сериала «Большая маленькая ложь» решилась на эксперимент.

В своем Instagram звезда опубликовала короткое видео, на котором ее парикмахер Лона Виджи взъерошивает ей новую короткую стрижку. Актриса выбрала ступенчатый боб, оставив длину до уровня ключиц.

«Спасибо за мою новую летнюю стрижку», — подписала ролик Риз.

Стоит отметить, что ради съемок в «Большой маленькой лжи» Уизерспун пришлось изменить цвет волос, перекрасив их в темно-шоколадный оттенок. С новой стрижкой же кинозвезда примкнула к Натали Портман, Ким Кардашяни Деми Ловато также выбравшим самую актуальную прическу сезона.

Вам может быть интересно:

Мои года - мое богатство: 43-летняя Риз Уизерспун не боится возрастных изменений внешности Звезда «Охотника на лис» Стив Карелл присоединится к Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон в проекте Apple Названа сумма гонорара Энистон и Уизерспун за один эпизод в новом сериале Apple

Тэги:

звездный стилькороткая стрижкановая стрижкаРиз Уизерспунтренды лета
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Летняя стрижка: Риз Уизерспун рассталась с длинными волосами
Интересно?
Поделись с друзьями: