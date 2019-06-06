Летняя стрижка: Риз Уизерспун рассталась с длинными волосами

42-летняя Риз Уизерспун не относится к знаменитостям, часто меняющим имидж. Уже много лет актриса остается верна одной прическе — длинным золотистым локонам, чуть ниже плеч. Однако на этот раз звезда сериала «Большая маленькая ложь» решилась на эксперимент.

В своем Instagram звезда опубликовала короткое видео, на котором ее парикмахер Лона Виджи взъерошивает ей новую короткую стрижку. Актриса выбрала ступенчатый боб, оставив длину до уровня ключиц.

«Спасибо за мою новую летнюю стрижку», — подписала ролик Риз.

Стоит отметить, что ради съемок в «Большой маленькой лжи» Уизерспун пришлось изменить цвет волос, перекрасив их в темно-шоколадный оттенок. С новой стрижкой же кинозвезда примкнула к Натали Портман, Ким Кардашяни Деми Ловато также выбравшим самую актуальную прическу сезона.