Мелания Трамп затмила жену принца Чарльза на ужине

Первая леди США снова приковала к себе все внимание публики.

Мелания Трамп — признанная икона стиля. За каждым ее выходом в свет пристально следят не только многочисленные поклонники, но и модные критики. Последние, к слову, часто отмечают, что Мелания одевается слишком ярко.

Не стала скромничать супруга президента США и в этот раз, когда пришла на торжественный ужин, устроенный для принца Чарльза и его жены Камиллы в Уинфильд-хаус. Это резиденция американского посла в Лондоне.

Мелания Трамп приковала к себе внимание публики, появившись на мероприятии в огненно-красном платье от модного дома Givenchy. Сам Дональд Трамп остановил свой выбор на проверенной классике.

Фотографии яркого наряда первой леди США уже появились на ее фанатских страницах в соцсети Instagram. Поклонники отметили, что супруга американского президента в этот вечер выглядела просто сногсшибательно и затмила супругу принца Чарльза Камиллу, которая выбрала довольно лаконичное белое платье.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Дональд Трамп грубо нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II, похлопав ее по плечу. Напомним, что сейчас президентская чета находится с официальным визитом в Великобритании.