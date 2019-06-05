Звездный стиль

По заветам Хромченко: Лопырева выбирает потертые джинсы

Модель побывала в Париже на открытии женского Чемпионата Мира по футболу, но уже в аэропорту отметилась модным образом.

По заветам Хромченко: Лопырева выбирает потертые джинсы
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

35-летняя Виктория Лопырева устроила импровизированную фотосъемку у трапа самолета. Модель позировала в желтой футболке и джинсах из искусственно состаренного денима. Образ девушки дополнили остроносые туфли-лодочки. Примечательно, что еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» — Эвелина Хромченко говорила о том, что в сезоне весна/лето — 2019 популярностью будут пользоваться узкие джинсы скинни и прямые джинсы. На пике моды искусственно состаренный деним. Судя по наряду Лопыревой она следит за последними тенденциями в моде.

«Те, кто во вчерашнем опросе (в Stories, — Прим. ред.) предположил, что я все-таки вернулась в Париж на открытие женского Чемпионата Мира по футболу и ряд официальных мероприятий ФиФа  — оказались правы! Нас ждут четыре дня интересной работы и приятных встреч», – подметила Виктория.

Виктория Лопырева
Виктория Лопырева примерила джинсы из состаренного денима (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

Примечательно, что ранее модель пропустила Каннский кинофестиваль, сославшись на свои материнские обязанности. Девушка призналась, что просто не смогла оставить сына Марка Лео на попечение опытных нянечек ради посещения светского мероприятия. А везти ребенка с собой Виктория не решилась.

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Виктория Лопыревазвездные детиИгорь Булатов
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По заветам Хромченко: Лопырева выбирает потертые джинсы
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