По заветам Хромченко: Лопырева выбирает потертые джинсы

Модель побывала в Париже на открытии женского Чемпионата Мира по футболу, но уже в аэропорту отметилась модным образом.

35-летняя Виктория Лопырева устроила импровизированную фотосъемку у трапа самолета. Модель позировала в желтой футболке и джинсах из искусственно состаренного денима. Образ девушки дополнили остроносые туфли-лодочки. Примечательно, что еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» — Эвелина Хромченко говорила о том, что в сезоне весна/лето — 2019 популярностью будут пользоваться узкие джинсы скинни и прямые джинсы. На пике моды искусственно состаренный деним. Судя по наряду Лопыревой она следит за последними тенденциями в моде.

«Те, кто во вчерашнем опросе (в Stories, — Прим. ред.) предположил, что я все-таки вернулась в Париж на открытие женского Чемпионата Мира по футболу и ряд официальных мероприятий ФиФа — оказались правы! Нас ждут четыре дня интересной работы и приятных встреч», – подметила Виктория.

Примечательно, что ранее модель пропустила Каннский кинофестиваль, сославшись на свои материнские обязанности. Девушка призналась, что просто не смогла оставить сына Марка Лео на попечение опытных нянечек ради посещения светского мероприятия. А везти ребенка с собой Виктория не решилась.