Ковальчук оценила фото 65-летней Успенской в джинсовой куртке

65-летняя Любовь Успенская опубликовала на личной страничке в Instagram свежие кадры из недавней фотосессии. Исполнительница предстала перед объективами фотокамер в черном топе-бюстье и светло-молочных штанах спортивного стиля с тесемками. На плечи артистка накинула объемную джинсовую куртку с принтом. Образ певицы дополнило массивное колье. Всего за десять часов свежие фото исполнительницы русского шансона набрало порядка 13 тысяч отметок «Нравится». Снимки оценила и экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук. Супруга шоумена Алексея Чумакова поставила «Лайк» под фото Любови Залмановны.
Не оставила без внимания свежий пост исполнительницы и певица Слава, которая в комментариях обратилась к Успенской.
«Вау!!! Какая классная!!» – подметила артистка.
Ранее исполнительница утверждала: вокруг нее всегда много молодежи, и все близкие подруги значительно уступают ей в возрасте. Певица общается с Натальей Чистяковой-Ионовой и Славой.
«У меня все мои молодые… все мои подружки Глюкоза, певица Слава, Кети Топурия – они у меня черпают энергию. Они говорят: «Боже мой, мы к тебе приходим, у нас столько энергии… Ты нас просто заряжаешь». Вот такая вот я. А если выпью чашку кофе – лечу и сбиваю все прилавки», – подметила Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!».