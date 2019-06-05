Звездный стиль

Ковальчук оценила фото 65-летней Успенской в джинсовой куртке

Исполнительница городских романсов и русского шансона опубликовала в Instagram кадры из недавней фотосессии.

Ковальчук оценила фото 65-летней Успенской в джинсовой куртке
Любовь Успенская (Фото: Globallookpress.com)

65-летняя Любовь Успенская опубликовала на личной страничке в Instagram свежие кадры из недавней фотосессии. Исполнительница предстала перед объективами фотокамер в черном топе-бюстье и светло-молочных штанах спортивного стиля с тесемками. На плечи артистка накинула объемную джинсовую куртку с принтом. Образ певицы дополнило массивное колье. Всего за десять часов свежие фото исполнительницы русского шансона набрало порядка 13 тысяч отметок «Нравится». Снимки оценила и экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук. Супруга шоумена Алексея Чумакова поставила «Лайк» под фото Любови Залмановны.

Не оставила без внимания свежий пост исполнительницы и певица Слава, которая в комментариях обратилась к Успенской.

«Вау!!! Какая классная!!» – подметила артистка.

Любовь Успенская
Певица Слава оценила образ Любови Успенской (Фото: Instagram.com/uspenskayalubov_official)

Ранее исполнительница утверждала: вокруг нее всегда много молодежи, и все близкие подруги значительно уступают ей в возрасте. Певица общается с Натальей Чистяковой-Ионовой и Славой.

«У меня все мои молодые… все мои подружки Глюкоза, певица Слава, Кети Топурия – они у меня черпают энергию. Они говорят: «Боже мой, мы к тебе приходим, у нас столько энергии… Ты нас просто заряжаешь». Вот такая вот я. А если выпью чашку кофе – лечу и сбиваю все прилавки», – подметила Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!».

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звездный стильЛюбовь Успенская
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Ковальчук оценила фото 65-летней Успенской в джинсовой куртке
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