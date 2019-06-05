Ковальчук оценила фото 65-летней Успенской в джинсовой куртке

65-летняя Любовь Успенская опубликовала на личной страничке в Instagram свежие кадры из недавней фотосессии. Исполнительница предстала перед объективами фотокамер в черном топе-бюстье и светло-молочных штанах спортивного стиля с тесемками. На плечи артистка накинула объемную джинсовую куртку с принтом. Образ певицы дополнило массивное колье. Всего за десять часов свежие фото исполнительницы русского шансона набрало порядка 13 тысяч отметок «Нравится». Снимки оценила и экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук. Супруга шоумена Алексея Чумакова поставила «Лайк» под фото Любови Залмановны.

Не оставила без внимания свежий пост исполнительницы и певица Слава, которая в комментариях обратилась к Успенской.

«Вау!!! Какая классная!!» – подметила артистка.

Ранее исполнительница утверждала: вокруг нее всегда много молодежи, и все близкие подруги значительно уступают ей в возрасте. Певица общается с Натальей Чистяковой-Ионовой и Славой.