Звездный стиль

Наталья Подольская показала модное платье с цветочным принтом

Поклонники посчитали, что новый образ невероятно молодит 37-летнюю певицу.

Наталья Подольская показала модное платье с цветочным принтом
Наталья Подольская / Global Look Press

Наталья Подольская — не только успешная и талантливая певица, счастливая жена и мать, но и обладательница стройной фигуры и длинных ног.

В этот раз 37-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она позирует фотографу в пестром летнем платье от российского бренда I AM Studio и делится радостью с поклонниками, что у нее сегодня наконец-то выходной.

Стоит отметить, что стоимость платья составляет 22 900 рублей на сайте компании.

Однако большинство поклонников обратили внимание на то, что на новом снимке 37-летняя Подольская выглядит как девочка. Многие отметили, что без макияжа певица смотрится существенно моложе.

Комментарии
https://www.instagram.com/nataliapodolskaya/

«Не узнала, правда, как девчушка, хорошенькая», «Настоящая пацанка», «Я тоже подумала, что девочка-подросток», «Такая девочка, лет 14 на вид! Красоточка!», «Девчушка», — отметили подписчики в комментариях.

В последнее время Наталья купается в комплиментах, причем не только от поклонников, но и коллег по сцене. Так, недавно Валерия оценила концертный наряд Подольской в комментариях под ее фото.

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InstagramНаталья Подольскаяплатье
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Наталья Подольская показала модное платье с цветочным принтом
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