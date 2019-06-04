Наталья Подольская показала модное платье с цветочным принтом

Наталья Подольская — не только успешная и талантливая певица, счастливая жена и мать, но и обладательница стройной фигуры и длинных ног.

В этот раз 37-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она позирует фотографу в пестром летнем платье от российского бренда I AM Studio и делится радостью с поклонниками, что у нее сегодня наконец-то выходной.

Стоит отметить, что стоимость платья составляет 22 900 рублей на сайте компании.

Однако большинство поклонников обратили внимание на то, что на новом снимке 37-летняя Подольская выглядит как девочка. Многие отметили, что без макияжа певица смотрится существенно моложе.

«Не узнала, правда, как девчушка, хорошенькая», «Настоящая пацанка», «Я тоже подумала, что девочка-подросток», «Такая девочка, лет 14 на вид! Красоточка!», «Девчушка», — отметили подписчики в комментариях.

В последнее время Наталья купается в комплиментах, причем не только от поклонников, но и коллег по сцене. Так, недавно Валерия оценила концертный наряд Подольской в комментариях под ее фото.