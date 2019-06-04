Сменившего укладку Дональда Трампа раскритиковали стилисты

Дональд Трамп неожиданно для всех сменил прическу. Накануне американский президент посетил поминальную службу в память жертв стрельбы в городе Вирджиния-Бич. На мероприятии он появился не с привычной зачесанной набок шевелюрой, а с гладко уложенными волосами.

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Обновленный имидж главы Белого дома вызвал интерес у пользователей. Когда снимки со службы попали в соцсети, некоторые заявили, что политик стал похож не на мирового лидера, а на продавца подержанных автомобилей. Другие же отметили, что нестандартный внешний вид у Трампа мог «получиться» ненамеренно, а после того, как тот некоторое время походил в бейсболке.

Раскритиковали президента США и профессиональные стилисты. Как рассказали в одном из известных нью-йоркских салонов красоты, Трамп осознанно сменил стиль, поскольку на его прическе заметны следы укладки.

«Чтобы так выглядеть, вы должны сначала уложить волосы, а затем надеть кепку. Он знал, как это будет выглядеть», – рассуждает парикмахер Диран Мистри.

С этим мнением согласен стилист Патрик Кайл, отметивший в беседе с The Daily Beast, что, надев бейсболку, президент хотел стать «ближе к народу».

Парикмахеры отмечают: новый образ к лицу Трампу, но волосы стоило бы укоротить, ведь он выглядит в точности, как постаревший герой фильма «Американский психопат».

Как бы то ни было, больше в таком виде президент США на публике не появлялся.