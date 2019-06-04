Звездный стиль

Стильный выход: муза Петросяна показала, что надевает в цирк

Девушка выбрала актуальное летнее платье и сумочку от Ulyana Sergeenko.

Стильный выход: муза Петросяна показала, что надевает в цирк
Татьяна Брухунова / www.instagram.com/bruhunova/

Татьяна Брухунова — личность неоднозначная. В Сети любят во всех красках обсуждать ее личную жизнь, а точнее, отношения 30-летней девушки с 73-летним шоуменом Евгением Петросяном. Попутно многие отмечают ее чувство стиля.

Не стал исключением и новый выход Брухуновой. На своей странице в соцсети Instagram Татьяна опубликовала фото, где она позирует в желтом платье TopTop и шляпке от украинского бренда Ruslan Baginskiy, который уже полюбили такие мировые звезды, как Ирина Шейк, Джиджи Хадид и даже Мадонна. Свой образ Брухунова дополнила изящной черной сумочкой от Ulyana Sergeenko и лодочками 12storeez.

Стоит отметить, что аксессуары от Ульяны Сергеенко далеко не дешевые: стоят от 65 до 135 тысяч рублей.

Брухунова написала, что в таком наряде она отправилась в цирк. Большинству поклонников понравился образ музы Петросяна, и они поспешили адресовать ей множество комплиментов.

«Чудесно, какой теплый и натуральный наряд. Очень понравилось», «Классное платье! Вот так должны одеваться женщины!», «Обворожительное платьице, красавица!» — отметили подписчики в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что после появившихся слухов о расставании Брухунова и Петросян сходили вместе в Большой театр.

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ПетросянТатьяна БрухуноваУльяна Сергеенко
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Стильный выход: муза Петросяна показала, что надевает в цирк
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