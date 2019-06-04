Звездный стиль

Дженнифер Лопес пришла на модную премию с обнаженным животом

49-летняя певица удостоилась награды «Икона стиля».

Дженнифер Лопес пришла на модную премию с обнаженным животом
Дженнифер Лопес / Global Look Press

Дженнифер Лопес не только успешная певица и актриса, но и настоящая икона стиля. С ней стремятся работать ведущие мировые модные дома и дизайнеры. Так, в этот раз на премию CFDA Fashion Awards 49-летняя звезда пришла в ярко-оранжевом комплекте от Ralph Lauren.

Костюм представляет из себя кроп-топ, обнаживший идеальный пресс певицы, и пышную юбку. Фотографию своего наряда Джей Ло уже разместила на своей странице в соцсети Instagram.

«Оранжевый — это новый черный», — подписала снимок 49-летняя поп-дива.

Она поблагодарила жюри премии, которое присудило ей награду в номинации «Модная икона», а также модный дом Ralph Lauren за предоставленный наряд.

Поклонники в комментариях отметили, что Джей Ло выглядит просто восхитительно в этом костюме, а также поздравили ее с наградой.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что модный бренд Guess решил выпустить специальную коллекцию одежды к юбилею Дженнифер Лопес. Отметим, что в конце июля поп-звезде исполнится 50 лет.

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Тэги:

Ralph LaurenДжей ЛоДженнифер Лопесдизайнерское платье
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Дженнифер Лопес пришла на модную премию с обнаженным животом
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