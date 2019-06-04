Звездный стиль

Похудевшая Юлия Снигирь показала редкое фото в купальнике

Актриса устроила себе перезагрузку в Азербайджане.

Похудевшая Юлия Снигирь показала редкое фото в купальнике
Юлия Снигирь / Global Look Press

Юлия Снигирь побаловала себя расслабляющим отдыхом в одном из известных санаториев Азербайджана. Ранее 36-летняя актриса показала подписчикам в Instagram фотографию, на которой она предстала без косметики и продемонстрировала естественную красоту.

А в этот раз Снигирь решила опубликовать фото, на котором она запечатлена в бассейне в скромном купальнике.

Артистка призналась, что отдых очень благотворно повлиял на ее физическое состояние. В санатории она поняла, что все проблемы с телом идут из головы — психосоматика.

«Главное знание, которое я увожу отсюда — это то, что любую проблему в теле можно себе подчинить. Психосоматика. Всё от головы. Поэтому так важна перезагрузка! Выдернуть себя из потока, нажать на паузу. Я бы посоветовала еще отбирать гаджеты», — написала 36-летняя актриса на своей странице в соцсети Instagram.

Поклонники отметили, что Юлия Снигирь прекрасно выглядит, а также сделали комплименты ее стройной и подтянутой фигуре.

«Вы красавица», «Какая стройная!», «Какой классный купальник!», «Сногсшибательная фигура», «Прекрасная фигура», «Боже, какая всё-таки вы красивая», — с восхищением написали фанаты в комментариях.

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Похудевшая Юлия Снигирь показала редкое фото в купальнике
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