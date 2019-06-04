Звездный стиль

Кейт Миддлтон на встрече с Трампом блистала в тиаре принцессы Дианы

Герцогиня также выгодно использовала и другие украшения британской короны.

Кейт Миддлтон на встрече с Трампом блистала в тиаре принцессы Дианы
Кейт Миддлтон Фото: Globallookpress

Накануне в Букингемском дворце состоялся прием в честь визита американского лидера Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп. На мероприятии присутствовали многие члены королевской семьи.

Звездой вечера, по мнению поклонников королевской семьи, стала Кейт Миддлтон. 37-летняя герцогиня выбрала для приема длинное белое платье с открытыми руками от Alexander McQueen, серьги королевы Елизаветы с сапфирами и бриллиантами, но главным ее украшением стала тиара.

Венец Lover’s Knot или «Любовные узелки» — один из самых знаменитых в коллекции британской короны. Именно эта тиара часто украшала голову принцессы Дианы. Волосы герцогиня убрала назад, сделав объемный низкий пучок.

Поклонники августейшей четы рассыпались в комплиментах в официальном аккаунте Кейт и Уильяма.

«Вот как выглядит настоящая королева», «Леди Ди гордилась бы вам, Кейт», «Вы — главное украшение приема», «А старший принц умеет выбирать женщин, не так ли», — написали фолловеры.

Супруга принца Гарри, Меган Маркл, не присутствовала на мероприятии под предлогом своего декретного отпуска по уходу за малышом Арчи. Однако ранее стало известно, что герцогиня Сассекская не хотела встречаться с лидером своей родины, так как не поддерживала его кандидатуру на выборах.

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Кейт Миддлтон на встрече с Трампом блистала в тиаре принцессы Дианы
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