Алена Водонаева опубликовала фото топлес после заявления о разводе

Алена Водонаева опубликовала фото топлес и рассказала подписчикам в Instagram о своих планах на ближайший месяц. Звезда собирается официально развестись с Алексеем Косинусом, переехать из Петербурга в Москву, а затем улететь на отдых в Америку с сыном. Она опровергла, что квартиру в Санкт-Петербурге ей подарил бывший муж.

Для фотосессии Водонаева выбрала светло-розовый плащ, похожего оттенка бикини и черные сапоги-казаки. В смелой фотосессии модель не постеснялась сняться топлес, прикрыв грудь рукой.

В комментариях Водонаева ответила на вопросы подписчиков о разводе. Модель заявила, что не переживает из-за расставания, расторжение брака для неё формальность. Звезда заметила, что ей нужен мужчина, который смог бы решать её проблемы. Видимо, Алексей Косинус с задачей не справлялся.

«Мне наоборот хотелось бы просто попереживать по-бабьи, но слишком много забот в жизни», – написала Алена Водонаева.

Также звезда была согласна с подписчиками, которые называли звезду более зрелой, чем экс-супруг. Водонаева призналась, что устала от поведения Косинуса. Она подчеркнула, что оба человека в паре должны быть самодостаточными.