Звездный стиль

По случаю медового месяца Ивлеева показала стройную фигуру в бикини

Некоторые поклонники заметили, что звезда сильно похудела.

По случаю медового месяца Ивлеева показала стройную фигуру в бикини
Анастасия Ивлеева / www.instagram.com/_agentgirl_/

Анастасия Ивлеева на днях заинтриговала поклонников, опубликовав у себя в Instagram Stories видео из аэропорта, где она отметила Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) и написала, что они улетают в медовый месяц.

Таким образом, не исключено, что телеведущая могла тайно выйти замуж за музыканта. Впрочем, зная Ивлееву, фанаты также не удивятся, если это была шутка.

Сейчас бывшая ведущая «Орла и Решки» наслаждается отпуском, однако где — она не раскрывает. При этом звезда соцсетей решила порадовать своих поклонников в Instagram фотографией в одном черном купальнике. Судя по всему, Ивлеева позирует на лестничной клетке отеля.

Стоит отметить, что Анастасия редко радует подписчиков откровенными фото, поэтому они по достоинству оценили новый снимок. Некоторые также отметили, что звезда российского YouTube заметно похудела.

«Похудела так???», «Мне показалось или ты похудела?», «Зачем похудела, такая хорошенькая была, но все равно ты супер-богиня», «Очень похудела и лишилась своей индивидуальности…» – написали пользователи в комментариях.

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По случаю медового месяца Ивлеева показала стройную фигуру в бикини
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