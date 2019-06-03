Звездный стиль

В Сети раскритиковали свадебное платье Шарлотты Казираги

Российские пользователи не оценили образ внучки Грейс Келли.

В Сети раскритиковали свадебное платье Шарлотты Казираги
Шарлотта Казираги / Global Look Press

В субботу, 1 июня, внучка Грейс Келли — Шарлотта Казираги — связала себя узами брака со своим давним возлюбленным, французским продюсером Дмитрием Рассамом.

Свадебная церемония только для близких включала две части. Первая прошла в знаменитом Княжеском дворце, а вторая — на вилле возле побережья.

На закрытой вечеринке Шарлотта появилась в роскошном атласном платье с открытыми плечами от Chanel. Модный дом создал этот наряд специально для любимой клиентки. Образ 32-летней Казираги дополнило бабушкино колье от Cartier. Многие отметили, что в этот вечер девушка напоминала саму Грейс в фильме «Поймать вора» 1955 года.

Однако далеко не все оценили свадебное платье Казираги от Chanel. Российским пользователям оно не понравилось, о чем они написали под статьей на сайте Spletnik.ru.

«Надо же какое уродливое платье, грудь похожа на два спекшихся кабачка», «Лиф ужасен. Не стоит даже сравнивать с Грейс», «И лиф, и талия и как-будто не по размеру и помятое какое-то ещё», «Платье просто ужасно!!!», «Да уж, верх платья крайне неудачный», – отметили придирчивые пользователи.

Вам может быть интересно:

Кристина Асмус высмеяла фото девушек с "утиными" губами Дженнифер Лоуренс вышла в свет в нежном розовом платье с глубоким вырезом Валерия сделала комплимент Подольской в серебристом микроплатье

Тэги:

Chanelбелое платьеГрейс КелликритикаплатьеШарлотта Казираги
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети раскритиковали свадебное платье Шарлотты Казираги
Интересно?
Поделись с друзьями: