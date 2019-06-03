В Сети раскритиковали свадебное платье Шарлотты Казираги

В субботу, 1 июня, внучка Грейс Келли — Шарлотта Казираги — связала себя узами брака со своим давним возлюбленным, французским продюсером Дмитрием Рассамом.

Свадебная церемония только для близких включала две части. Первая прошла в знаменитом Княжеском дворце, а вторая — на вилле возле побережья.

На закрытой вечеринке Шарлотта появилась в роскошном атласном платье с открытыми плечами от Chanel. Модный дом создал этот наряд специально для любимой клиентки. Образ 32-летней Казираги дополнило бабушкино колье от Cartier. Многие отметили, что в этот вечер девушка напоминала саму Грейс в фильме «Поймать вора» 1955 года.

Однако далеко не все оценили свадебное платье Казираги от Chanel. Российским пользователям оно не понравилось, о чем они написали под статьей на сайте Spletnik.ru.

«Надо же какое уродливое платье, грудь похожа на два спекшихся кабачка», «Лиф ужасен. Не стоит даже сравнивать с Грейс», «И лиф, и талия и как-будто не по размеру и помятое какое-то ещё», «Платье просто ужасно!!!», «Да уж, верх платья крайне неудачный», – отметили придирчивые пользователи.