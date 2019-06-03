Похудевшую 45-летнюю Юлию Высоцкую сравнили с юной девушкой

Юлия Высоцкая в последнее время все больше и больше радует своих поклонников. Так, на днях 45-летняя актриса не постеснялась показаться перед подписчиками без макияжа. Многие в восторге от того, как свежо и молодо выглядит 45-летняя актриса.

А до этого Высоцкую сравнили со школьницей после того, как она опубликовала фотографии с убранными в небрежный хвостик волосами.

Теперь супруга Андрея Кончаловского поделилась в своем Instagram кадрами, сделанными в аэропорту Ростова-на-Дону, откуда она улетала в Москву. Высоцкая пообещала, что приедет в южный город осенью, когда спадет «неимоверная» жара.

На снимках Юлия позирует в мини-платье, джинсовке и кроссовках. По мнению многих поклонников, в этом наряде и без макияжа актриса похожа на юную девушку. Кроме того, некоторые отметили, что звезда российских телеэкранов заметно похудела.

«Девочка», «Детский сад», «Романтическая красотка», «Меня уже пугают такие Юлины фотки…», «Что-то, мать, ты похудела. Муж не кормит, злодей?», «Это что за новый образ???», «Самая стильная фотка у вас, можно прямо на принт или на обложку мемуаров неугомонной девчонки», – написали фанаты в комментариях.