Звездный стиль

Похудевшую 45-летнюю Юлию Высоцкую сравнили с юной девушкой

45-летняя актриса продолжает радовать поклонников новыми фотографиями.

Похудевшую 45-летнюю Юлию Высоцкую сравнили с юной девушкой
Юлия Высоцкая / Global Look Press

Юлия Высоцкая в последнее время все больше и больше радует своих поклонников. Так, на днях 45-летняя актриса не постеснялась показаться перед подписчиками без макияжа. Многие в восторге от того, как свежо и молодо выглядит 45-летняя актриса.

А до этого Высоцкую сравнили со школьницей после того, как она опубликовала фотографии с убранными в небрежный хвостик волосами.

Теперь супруга Андрея Кончаловского поделилась в своем Instagram кадрами, сделанными в аэропорту Ростова-на-Дону, откуда она улетала в Москву. Высоцкая пообещала, что приедет в южный город осенью, когда спадет «неимоверная» жара.

На снимках Юлия позирует в мини-платье, джинсовке и кроссовках. По мнению многих поклонников, в этом наряде и без макияжа актриса похожа на юную девушку. Кроме того, некоторые отметили, что звезда российских телеэкранов заметно похудела.

Комментарии
https://www.instagram.com/juliavysotskayaofficial/

«Девочка», «Детский сад», «Романтическая красотка», «Меня уже пугают такие Юлины фотки…», «Что-то, мать, ты похудела. Муж не кормит, злодей?», «Это что за новый образ???», «Самая стильная фотка у вас, можно прямо на принт или на обложку мемуаров неугомонной девчонки», – написали фанаты в комментариях.

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Похудевшую 45-летнюю Юлию Высоцкую сравнили с юной девушкой
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