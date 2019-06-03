Звездный стиль

В азиатском стиле: Ирина Шейк украсила очередную обложку Vogue

Кадры из новой, довольно необычной фотосъемки, модель разместила в Instagram.

В азиатском стиле: Ирина Шейк украсила очередную обложку Vogue
Ирина Шейк / Global Look Press

Несмотря на сложности в личной жизни с Брэдли Купером, о которых активно пишут СМИ, Ирина Шейк продолжает много работать и выходить в свет. В этот раз 33-летняя супермодель стала звездой июньского номера журнала Vogue Гонконг, она украсила обложку этого издания.

Для атмосферной фотосессии стилисты Шейк выбрали наряды от модного дома Burberry. Автором съемки стал знаменитый фотограф Хьюго Комте.

Снимки для обложки нового Vogue Гонконг российская супермодель уже разместила на своей странице в соцсети Instagram, а в фанатских пабликах, посвященных Шейк, появились остальные кадры фотосессии. На снимках на лице Шейк нет ни тени улыбки — модели удалось создать новый для нее образ. Поклонники сходятся во мнении, что в каждой съемке супермодель выглядит разной.

В комментариях поклонники по традиции написали, что Ирина по-настоящему украсила собой номер журнала.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что 33-летняя Шейк стала звездой очередной фотосъемки в нарядах от модного дома Versace — модель продемонстрировала поклонникам весенне-летнюю коллекцию итальянского бренда в кислотно-желтом цвете.

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Тэги:

VogueИрина ШейкИрина Шейк: последние новостиновая фотосессияобложка Vogue
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В азиатском стиле: Ирина Шейк украсила очередную обложку Vogue
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