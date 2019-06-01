Звездный стиль

Челка в моде: певица Жасмин впервые за долгое время сменила прическу

По мнению поклонников, артистка стала копией испанской актрисы Пенелопы Крус.

Челка в моде: певица Жасмин впервые за долгое время сменила прическу
Жасмин. фото: globallook.com

Жасмин всегда восхищала поклонников своей элегантностью и красотой. В свой 41 год она может дать фору любой супермодели. Свою стройную фигуру женщина подчеркивает изящными нарядами и классическими костюмами. В отличие от многих звезд шоу-бизнеса, облегающие и откровенные платья она надевает крайне редко. Артистка отдает предпочтение более сдержанному стилю. Певица является мамой двоих детей, о чем никогда не забывает и старается подавать им хороший пример.

Почти всегда Жасмин ходила с длинными темными волосами. Иногда она добавляла изюминку и укорачивала некоторые пряди и немного играла с оттенком, но кардинально никогда не меняла имидж. Однако на днях артистка решилась на преображение. Она не только обновила цвет, сделав его более насыщенным, но и убрала объем, а также сделала челку. На снимке, которым звезда поделилась в соцсети, она выглядела необычно в новом образе.

Поклонники единогласно решили, что Жасмин помолодела на 20 лет, сменив прическу. «Девочка», «Ой! Я даже не узнала сразу! Но клево то как!», «Очень молодо выглядит Жасмин в таком образе», «Прям девчушка», «Очень нежно, красиво, женственно, модно и молодо!», «Копия Пенелопы Крус», — прокомментировали пост подписчики. К слову, своего младшего сына Мирона певица впервые подстригла лишь в апреле, когда ему исполнилось три года. Она заверила, что придерживалась традиций своей семьи.

Напомним, что не только Жасмин за последние месяцы решила преобразиться с помощью челки. Анна Семенович подстриглась, а также покрасила волосы в песочный оттенок незадолго до съемок в новых «Гардемаринах». Также решила не отставать от веяний моды и актриса Екатерина Волкова. На новых снимках и она предстала с челкой. А вот жена известного футболиста Мария Погребняк схитрила и не стала стричься, а просто несколько дней поносила накладную челку, чтобы выглядеть по-новому.

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Челка в моде: певица Жасмин впервые за долгое время сменила прическу
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