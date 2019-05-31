Звездный стиль

Модный образ: Ольга Бузова наглядно доказала, что может обходиться и без люксовых брендов

Теперь певица отдаёт предпочтение демократичным маркам и продолжает требовать деньги с Демны Гвасалии.

Модный образ: Ольга Бузова наглядно доказала, что может обходиться и без люксовых брендов
Ольга Бузова. фото: globallookpress

Ольга Бузова объявила войну бренду Balenciaga. Ксения Собчак на своём Youtube-канале рассказала, что один известный дизайнер выступает против того, чтобы Ольга Бузова носила одежду его марки.

Ведущая «Дома-2» уверена, что о неприятной для нее просьбе Собчак попросил директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия. Певица пообещала отказаться от одежды этого бренда. Взамен, правда, Бузова потребовала, чтобы дизайнер вернул ей деньги, которые она потратила на вещи его марки.

После разразившегося скандала певица опубликовала свой новый модный образ, собранный из вещей демократичных марок. Красные спортивные штаны Ольга Бузова купила в магазине NEW YORKER за 1100 рублей, кроссовки заказала на недорогом сайте, а дополнила это все яркой футболкой собственного производства. Словом, Ольга решила отказаться от «тяжелого люкса».

Подписчики оценили лук ведущей «Дома-2». Они похвалили певицу за смелость и пообещали бойкотировать бренд Balenciaga. В посте Ольга Бузова поставила хештег #ВернитеДеньгиБузовой. Таким образом певица присоединилась к движению, которое организовали фанаты в Сети.

Последние два поста в Instagram от бренда Balenciaga заполнены данным хештегом и требованиями извиниться перед Ольгой Бузовой. Англоязычные подписчики бренда удивляются наплыву однотипных русских комментариев.

Скриншот: instagram.com/balenciaga/
Скриншот: instagram.com/balenciaga/

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Модный образ: Ольга Бузова наглядно доказала, что может обходиться и без люксовых брендов
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