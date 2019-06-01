«Я есть блаженство Бога»: Алена Водонаева раскрыла значение своей татуировки

Бывшая участница «Дома-2» порадовала подписчиков своей страницы в Instagram новым фото. Звезда предстала в черном платье c глубоким вырезом на спине, где и была отчетливо видна татуировка.

Алена Водонаева порадовала подписчиков новым фото в черном платье. Элегантный наряд с длинной юбкой дополнил глубокий вырез на спине. К платью звезда добавила очки, туфли на высоком каблуке без задника и сумку-сундучок. На открытой спине видна татуировка. В комментариях Водонаева призналась, что она переводится как «Я есть блаженство Бога».

Также звезда «Дома-2» призналась, что носит высокие каблуки лишь 20% своего времени. Красивые туфли Алена Водонаева выбирает для мероприятий, важных встреч и фотосессий. В обычной жизни модель часто появляется в кроссовках и без макияжа.

Красивую фотографию звезда решила сопроводить информативным постом. Водонаева поддерживает идею Instagram убрать лайки. Модели не нравится погоня блогеров за цифрами, лайками и накрученными подписчиками. Алена Водонаева призналась, что если Stories смотрит знаменитость, которая не подписала на аккаунт, то, скорее всего, это фейк и способ накрутить подписчиков.

В комментариях поклонники признались, что их Stories часто «смотрят» Айза, рэпер T-killah и другие популярные Instagram-блогеры. Фанаты поблагодарили Алену Водонаеву за полезную информацию и похвалили образ звезды.

«Чёрная кошка, а на платье твоём были горошки», «Пантера», «Фото невольно притягивает взгляд! Очень сексуально!», «Вы просто образец сексуальности и женственности», — написали подписчики.