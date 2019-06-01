Как две капли воды: звездные дети, очень похожие на своих родителей

Как там говорят: «Против генетики не попрешь»? «Яблочко от яблони…»? «От осинки не родятся апельсинки»? Все верно! Давайте глянем, кто из звездных детей просто копия родителей.

Рената Литвинова и ее дочь Ульяна Добровская

Сейчас девушке 18 лет, она модель и актриса. Училась во Франции, в Лилле. Владеет тремя языками, сейчас продолжает обучение в Лондоне. Планы у девушки грандиозные, и в их числе – получение качественного образования. Ульяна хочет овладеть фламандским языком в бельгийском университете и готовится к поступлению.

Татьяна Навка и ее дочь Александра Жулина

Александра – певица, выступает под именем Алексия. Родилась в 2000 году в Нью-Йорке, потому имеет американское гражданство. Лед девушку не прельстил, ей пришелся по душе теннис. Но травма спины не позволила посвятить ему жизнь. Так Александра оказалась на сцене. Сейчас она учится в Нью-Йоркской Film Academy, куда даже приезжать не нужно. Плати, и у тебя в преподавателях Стивен Спилберг и Стивен Сигал. Потом короткая интенсивная стажировка в парочке престижных студий и ты великий актер.

Андрей Макаревич и его сын Иван

Ваня родился в 1987 году, вырос в барабанщика под псевдонимом James Oclahoma. На все руки мастер: и композитор, и актер в театре, и немножко шьет. В смысле, он дизайнер-модельер. Был бы полный комплект, если бы Ваня еще имел часовую мастерскую.

Екатерина Стриженова и ее дочь Александра

Родившаяся в 2000 году Александра занималась гимнастикой у сильнейшего педагога, президента Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирины Винер, а танцы ей преподавали в легендарном балете «Тодес». К 10 годам снялась в трех фильмах. Конечно же, останавливаться не собирается!

Певица Слава и ее дочь Александра

Дочь певицы Славы Саша Морозова давно стала самостоятельной девочкой. Переехала в отдельную квартиру, поступила в высшее учебное заведение,начала встречаться с парнем – в общем, все как у всех. Судя по выложенным в Сети фотографиям, девушка вовсю пробует себя как модель, иногда даже увлекаясь сверх меры.

Анастасия Заворотнюк и ее дочь Анна

Дочь Анастасии, Анна, родилась в 1996 году и с тех пор живет на две страны. То в России, то в Америке. Английская частная школа, потом отчисление из МГУ за прогулы, потом продюсерская школа в США. Блогер, неудавшаяся телеведущая, от которой ждали большей сексуальности. Снималась в 5 сезоне сериала «Закрытая школа» с Павлом Прилучным. С личной жизнью все непросто, Егор Крид и вовсе объявил девушку инфантильной и не созревшей для серьезных отношений.

Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман

Родилась Соня в 2001 году. И чем только Соня не занимается! И теннис, и хореография, и дефиле, и языки. К 14 годам она уже снялась в сериале «Дневники вампира» и вышла на подиум на Неделе моды в Москве. Петь, как мама, не хочет, хочет ходить по подиуму и сниматься в кино. Ну, и встречаться с мальчиками. Мама не препятствует, если мальчик миллионер и сын престижных родителей, передвигающийся исключительно на частном самолете. И ее не волнует даже то, что дочери было 15 лет.

Бородина и ее дочери Маруся и Теона

И если Тея еще маленькая и просто наслаждается детством, то старшая, Маруся, занимается танцами и уже запросто заткнет за пояс Волочкову с ее шпагатами.

Евгений Плющенко и его сын Саша, он же – Гном Гномыч

Этот шестилетка тоже спец по шпагатам. Саша не только заставит Волочкову уйти на пенсию, он еще и неплохо зарабатывает. К своим годам маленький фигурист уже сложил в копилку 10 миллионов рублей.

Заграница тоже что-то может

Ну, и напоследок вот вам заграничного принца. Джуд Лоу и его сын Рафф Лоу. Парнишка вовсю эксплуатирует удивительное сходство со знаменитым отцом.