«Декольте — дальше некуда»: Васильев обратил внимание на Боню в пайетках

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев не оставил без внимания один из нарядов экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони. 39-летняя модель оказалась в числе наших соотечественниц, которые посетили Каннский кинофестиваль. В Instagram девушка уже делилась кадрами с красной дорожки. Так, в разные дни она меняла вечерние туалеты, охотно позируя перед объективами фотокамер в нежно-розовом объемном платье от португальского дизайнера, наряде глубокого винного оттенка с расшитой блестками накидкой и алом платье. Однако Александр Васильев предпочел высказаться о брючном комбинезоне знаменитости, украшенном серебристыми пайетками.

«Виктория Боня — женщина эффектная: фигура у нее хорошая, но и она выходит на красную дорожку, показывая свое солнечное сплетение. Декольте — дальше некуда. Наряд из той же оперы — стиль кэмп торжествует», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на Каннском кинофестивале Виктория Боня встретилась с актрисой из турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли. В микроблоге девушка разместила совместное фото с партнершей Халита Эргенча.