Звездный стиль

Жена Юдашкина оценила фото Лопыревой в цветочном мини-платье

Возлюбленная Игоря Булатова впервые после родов прилетела в Москву.

Жена Юдашкина оценила фото Лопыревой в цветочном мини-платье
Виктория Лопырева подчеркнула стройную фигуру платьем в цветочек (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

35-летняя Виктория Лопырева впервые после родов прилетела в Москву. Модель прогулялась по столичным улочкам, устроив импровизированную фотосессию. Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова примерила мини-платье с цветочным принтом, распустив белокурые локоны. Образ молодой мамы дополнили серьги-кольца. В феврале модель впервые стала мамой. Она родила первенца — сына Марка Лео.

Всего за сутки свежий снимок Виктории оценили порядка сорока тысяч человек, среди которых оказалась и супруга модельера Валентина Юдашкина Марина. Она поставила «сердечко» под фото Лопыревой.

Как уже говорила Виктория, ей пришлось променять вечерние туалеты на домашнюю пижаму. Дело в том, что модель отказалась от поездки на Каннский кинофестиваль, не пожелав расстаться с сыном. Лопырева не смогла оставить малыша на попечение опытных нянечек. Лететь без ребенка Виктория не захотела, а везти его с собой показалось ей слишком хлопотным.

Виктория Лопырева примерила мини-платье
Поклонники не оставили без внимания свежий снимок Виктории Лопыревой (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

В одном из своих интервью девушка утверждала, что с появлением первенца они с возлюбленным не стали замыкаться в четырех стенах. Лопырева занимается спортом, активно общается с подписчиками и друзьями.

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Виктория Лопыревазвездные детиИгорь БулатовМарина Юдашкина
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Жена Юдашкина оценила фото Лопыревой в цветочном мини-платье
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