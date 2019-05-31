Звездный стиль

Катерина Шпица поделилась стильным снимком с подругой Лукерьей Ильяшенко

Актрисы приняли участие в совместной фотосессии.

Катерина Шпица поделилась стильным снимком с подругой Лукерьей Ильяшенко
Катерина Шпица/globallookpress.com

Актриса Катерина Шпица разместила в Instagram откровенный снимок, на котором она в объятиях своей подруги Лукерьи Ильяшенко. Звезды приняли участие в фотосессии. По словам Шпицы, она буквально влюблена в эту фотографию. Прежде всего потому, что симпатизирует Ильяшенко. Девушка восхищается харизматичностью, красотой, остроумием и независимостью в суждениях.

Как сказала актриса, фотосессию они устроили, чтобы люди радовались жизни и не застревали в грустных мыслях. При этом она добавила, что неудачи случаются в жизни каждого и она не исключение.

Шпица добавила, что жизнь прекрасна во всех ее проявлениях. При этом все чувства сказываются на организме и отражаются на лице. У самой актрисы от грусти порой синяки под глазами, с которыми она борется.

Отметим, что не так давно в жизни Катерины Шпицы случилось радостное событие. Она переехала в другую квартиру. Жилплощадь находится в том же доме и подъезде, но гораздо просторней.

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Катерина Шпица поделилась стильным снимком с подругой Лукерьей Ильяшенко
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