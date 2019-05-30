Пугачева восхитилась фигурой Лободы в шортах и кожаном топе

Светлана Лобода не перестает поражать поклонников своей красотой. Чуть больше года назад она стала мамой во второй раз. Вторую дочку Тильду певица родила в США. Уже через неделю после родов она продемонстрировала стройную фигуру. Сейчас звезда находится н гастролях. Это не мешает ей держать себя в форме. Накануне она показала отрывок своей тренировки. Одно из упражнений, которые артистка старательно делает, это приседы.

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Но похоже, что Лобода прокачивает не только мышцы ягодиц, но и пресса. Вскоре она поделилась снимком, на котором запечатлена в в мини-шортах с поясом и черном кожаном топе. Откровенный наряд подчеркнул все изгибы ее тела. Видно было, что у певицы идеальный подтянутый пресс.

«Качаю прэсссссс, хочу быть красивой! Скоро премия „Муз-ТВ“», — написала Светлана.

Поклонники пришли в изумление от снимка. Одной из первых оценила фигуру артистки Алла Пугачева. «О-о-о-оооооо!», — лаконично и эмоционально восхитилась она. «Красивааааая», — следом заявила Светлана Бондарчук. Поклонники и вовсе завалили девушку комплиментами. «Огненна! И это мама двух красоток?!», «Куда же больше??? Огонь! Нет, пожар!», «Слииииишком шикарна», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что до музыкальной премии «Муз-ТВ» остается неделя. Светское мероприятие пройдет 7 июня в Москве. Уже по-традиции на нем соберутся все сливки отечественного шоу-бизнеса. Лобода представлена в четырех номинациях: «Трендсеттер Яндекс. Эфира», «Лучшая песня» (трек Superstar), «Лучшее видео» (клип на трек Superstar ) и «Лучшая исполнительница».