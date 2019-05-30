«Недостаточно герцогиня»: Меган Маркл раскритиковали в прессе за выбор дорогой одежды

В герцогине Сассекской остается слишком много от голливудской старлетки, считает королевский эксперт.

Еще до свадьбы с принцем Гарри в сторону Меган Маркл летело множество негативных замечаний. Как сообщали британские таблоиды, у будущей герцогини Сассекской настолько сложный характер, что она доводит до слез дворцовую челядь, вызывает раздражение у Кейт Миддлтон и, бывает, гневает недостаточно аристократичным поведением саму Елизавету II.

больше по теме Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской Как сообщил источник при дворе, супруга принца Гарри никому не разрешает прикасаться к своему ребенку.

Как считает королевский репортер Рианнон Миллс, супругу принца критикуют отчасти справедливо. Она не может избавиться от актерской привычки быть в центре внимания, а «дорвавшись» до настоящей роскоши английской короны, не может сдержаться, чтобы не покичиться богатством.

Так, на одной из фотосессий, устроенных в резиденции Фрогмор-хаус, Меган предстала в великолепном платье Ralph&Russo. Этот наряд предположительно стоит 52 тысячи фунтов стерлингов, носить столь дорогостоящую одежду другие члены королевской семьи себе просто не позволяют.

«Как она может носить платье, которое стоит больше, чем дома некоторых британцев, это возмутительно! Думаю, это большая ошибка Меган. Может быть в ней остается слишком много от голливудской старлетки, она недостаточно герцогиня», – цитирует Рианнон издание Express.

Тем не менее, эксперт отметила, что Маркл появляется на публике и в недорогих нарядах, вроде свитеров бренда Marks&Spencer.