Звездный стиль

Тренд на любителя: Кристен Стюарт «избавилась» от бровей

29-летняя актриса примерила необычный образ.

Тренд на любителя: Кристен Стюарт «избавилась» от бровей
Кристен Стюарт любит примерять необычные образы. Фото: globallookpress

За последние несколько лет Кристен Стюарт несколько раз радикально меняла имидж. Актриса любит удивлять поклонников, демонстрируя на публике яркие и даже дерзкие наряды. В последнее время она предпочитает андрогинный стиль одежды.

Накануне звезда «Сумерек» вновь поменяла образ. Для сеульского показа модного дома Chanel, лицом которого она является, Кристен примерила эпатажный образ. Белую рубашку, застегнутую на одну пуговицу, черные кожаные шорты с высокой талией и сапоги выше колен артистка дополнила разноцветным маникюром, небрежной стильной стрижкой и полным отсутствием бровей. Их знаменитость попросту осветлила.

Неизвестно, станут ли брови Кристен очередным модным трендом, но, как отмечает издание In Style, новый имидж актрисы очень напоминает один из ранних сценических образов короля глэм-рока Дэвида Боуи.

Напомним, Стюарт пригласили сыграть одну из главных ролей в продолжении «Ангелов Чарли». Ранее режиссер фильма Элизабет Бэнкс поделилась с поклонниками франшизы первым фото со съемочной площадки. На снимке в Instagram можно увидеть и 29-летнюю Кристен, которая с большим энтузиазмом позирует перед камерой.

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Тренд на любителя: Кристен Стюарт «избавилась» от бровей
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