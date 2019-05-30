Звездный стиль

Александр Васильев дал совет, как изменить укладку без стрижки и окрашивания

По словам историка моды, тренды нынешнего сезона предлагают множество доступных вариантов.

Александр Васильев дал совет, как изменить укладку без стрижки и окрашивания
Историк моды Александр Васильев Фото: Eastnews

Во время сегодняшнего выпуска программы «Модный приговор» на Первом канале ведущий Александр Васильев рассказал, как важно не забывать об аксессуарах для волос.

Он подчеркнул, что грамотное использование модных элементов поможет освежить действующую прическу, не прибегая к стрижкам и окрашиванию.

Васильев пригласил в студию гостя программы, независимого эксперта и стилиста Александру Эдельберг. Она подтвердила слова историка моды о важности применения аксессуаров для волос этим летом. Вместе со стилистом в студию пришли три модели.

Программа "Модный приговор"
Программа «Модный приговор». Скриншот: Первый канал

«Это действительно очень важно, что они совсем не дорогие и их может позволить себе каждый. Когда у вас длинные волосы и не хочется их собирать, можно использовать разнообразные аксессуары. Например, жемчужные заколки. Они есть абсолютно разных размеров, вариаций. Металл, пластик. Не травматичны, безопасны для волос», — заявила Александра.

В прическе одной из моделей были разнообразные цепочки. Стилист отметила, что цепи — также тренд сезона. По ее словам, это торжественный вариант, и нужно приложить немало усилий, чтобы самостоятельно украсить себе укладку ими. Александр Васильев заметил, что такое украшение для волос — в стиле Коко Шанель.

Актуальны также цветные невидимки. Стилист указала, что их нужно надевать в большом количестве. По мнению Эдельберг, такой аксессуар поможет оживить укладку обладательницам длинных прямых волос.

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Александр Васильев историк модыволосымодный образпограмма "Модный приговор"тренды лета
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Александр Васильев дал совет, как изменить укладку без стрижки и окрашивания
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