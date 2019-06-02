Блондинки и брюнетки: как Семенович, Варнава, Бабкина и другие звезды преобразились к лету

Чтобы сменить имидж, не обязательно состригать волосы и перекрашиваться в другой цвет. Мы зафиксировали, какие прически были в тренде этой весной и к каким хитростям прибегают артистки, чтобы быстро сменить имидж.

Смена времени года — это и повод для преображения женщины. Отчасти это заложено природой, поэтому сопротивляться этому так сложно. Хочется и новый цвет лака попробовать, и платье новое купить, а кто-то решается на кардинальные перемены. Тут и встает вопрос о том, подстричь волосы или нарастить, а может, вообще стать блондинкой или огненной рыжей красавицей. Так как зачастую звезды снимаются в различных проектах, то менять имидж — это часть их профессии. Мы решили узнать, как именно они преображались в последнее время. Оказалось, что порой для смены имиджа достаточно… выстричь челку.

С годами только моложе

Многие следят за творчеством певицы Алсу с того момента, как она еще в совсем юном возрасте поехала на «Евровидение». Хрупкая девушка с красивым голосом и жгучими черными волосами тогда вмиг полюбилась публике. Теперь она мама двух дочерей: Микеллы и Сафины, а также сына Рафаэля. Артистка практически не изменилась за минувшие годы. Даже ее прическа остается неизменной. Однако недавно она решила поэкспериментировать и примерила несколько образов: коротко стриженной блондинки и брюнетки с челкой. Именно вторая прическа пришлась ее фанатам по душе.

Один штрих меняет все

Если Алсу всего лишь примерила парик, то звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова действительно сменила имидж. В один момент ей захотелось перемен, и 37-летняя актриса отправилась к парикмахеру. Все, что она сделала, это выстригла челку. Зато у нее появилась масса способов выглядеть по-новому. В обычной жизни Екатерина носит распущенные волосы, а на красной дорожке собирает их в пучок или высокий хвост, а челка обрамляет ее лицо. Так каждый раз она будто меняет имидж.

Поиграть с цветом

А вот Анна Семенович всегда открыта для экспериментов. За годы творческой деятельности она не раз стриглась и красилась. Несколько месяцев назад певица снова решила что-нибудь изменить в своей внешности. Сначала она покрасила волосы в более светлый оттенок и выстригла челку. Так перед поездкой в Дубай артистка решила преобразиться. Поклонники пришли в изумление, когда спустя несколько недель Анна стала еще и брюнеткой. Однако она не покрасилась, а лишь затонировала волосы на время съемок в новом фильме про приключения гардемаринов. Звезда продемонстрировала отличный лайфхак для женщин: как изменить цвет волос на время. Тоник со временем смывается и потом можно либо снова его нанести, либо и вовсе отказаться от идеи что-то менять в себе.

Хитрости никто не отменял

Жена известного футболиста Павла Погребняка — Мария — является мамой троих сыновей. При этом она держит свой шоурум, участвует в модных показах и следит за всеми тенденциями в индустрии красоты. За своими волосами девушка тщательно ухаживает. Не так давно и ей захотелось перемен. Супруга спортсмена обновила цвет волос, а также задумалась над тем, менять ей стиль или нет. Стилист придумал для нее хитрый ход — накладную челку.

Так, одним движением руки Мария поменяла себе прическу на вечер. При этом снять накладку можно в любой момент и без лишних усилий. Это еще один лайфхак от звезд. Не обязательно отстригать волосы, чтобы сменить прическу.

Словно Примадонна

Одна из самых ярких участниц шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава обожает менять прическу и то и дело красит локоны в разные цвета. Поклонники с интересом следят за ее преображениями. Буквально несколько недель назад девушка решила примкнуть к другим звездам, которые сделали себе челки. Она последовала их примеру и тоже отправилась в салон красоты. Фанаты артистки даже не сразу ее узнали. Многим Варнава напомнила Аллу Пугачеву в юности.

Вернуться в 90-е

Жена Гарика Харламова, звезда «Интернов», Кристина Асмус предпочитает носить длинные распущенные волосы. Легкий песочный оттенок слегка оттеняет ее кожу и выглядит очень естественно. Однако на днях для фотосессии она примерила парик с челкой. Дополнив образ темными колготками и плащом, актриса будто вернулась на 30 лет назад. Поклонники признались, что выглядела она помолодевшей. Лайфхак с париками известен уже давно. Нет ничего более простого для преображения.

Не бойтесь меняться, даже если вам немного за 60…

Надежда Бабкина не только народная артиста, а еще и бабушка. Но это не мешает ей стильно выглядеть. Более того, она стала экспертом «Модного приговора» и теперь экспериментирует не только с нарядами, но и с прическами. За последние месяцы певица носила и прямые волосы, и делала афрокудри. Без челки тоже не обошлось.

Советы от модного парикмахера

Александр Крашенинников — стилист и гуру причесок — рассказал нам, почему челки снова вошли в моду.

«Все связано с тем, что мода сегодняшнего дня берет и цитирует, очень хорошо, 80-е годы. А в те года без челок ходить было просто невозможно. И именно в 80-е годы, которые сейчас вовсю использует мода, были челки разного характера: прямые, закрывающие брови и даже, несмотря на то, что в то время были модны завивки и кудрявые волосы, челки все равно оставляли прямыми», — пояснил эксперт.

Также, по его словам, челка в нашем сознании существует как некое обрамление лица. И в то же время, при необходимости, способна скорректировать некоторые недостатки. Например, изменить визуально пропорции лица человека, скрыть слишком выдающийся нос за счет объема над бровями или уменьшить зрительно высокий лоб.